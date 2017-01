Plus d'infos sur le spectacle Mecanique Sociale à Village Neuf

Spectacle de jonglerie graphique, jeux mécaniques et musique électronique Une machine à jouer, posée sur un plateau nu. Une boîte de pandore servant tour à tour d'habitation, d'écran de projection ou encore d'échafaudage à escalader. Les mécanismes et la Mécanique sociale se mettent en marche. Le rendement est bon et nous berce dans un mouvement hypnotique jusqu'à ce que la mécanique se grippe, se casse. Comment reconstruire ? Balles et massues flottent alors dans les airs comme par magie et redonnent aux individus un désir collectif. À l'origine de ce spectacle : un voyage en Amérique du Sud et la pratique du cirque social. Dans leur valise, ils ramènent des souvenirs dont un, très vivace qui dit : « Ensemble tout est possible ». Sur scène, les NAZ manient leurs outils, musique et jonglerie pour tester la dynamique du collectif. Vendredi 13 janvier 2017 // 20h30 De et avec Nicolas Altheimer, Julien Munsch et Pierre Marlin Mise en scène Sandrine Pirès - Compagnie des Naz 1h10 sans entracte // Placement Libre // Dès 8 ans