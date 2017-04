Plus d'infos sur le concert Amir à Sausheim

LABEL LN (L.540109) en accord avec Décibels Productions présente : ce concert.

Amir : une success story faites de travail, de persévérance et de talent. Finaliste de The Voice face à Kendji Girac, fier représentant des couleurs de la France à l'Eurovision 2016 avec son tube « J'ai cherché » (il a terminé 6ème du classement général et 3ème des jurys européens, comptabilisant un record historique de point pour la France et notre meilleure position dans le classement depuis 14 ans). Son premier album « Au coeur de moi » déjà disponible est un succès de vente instantané tandis que le titre « J'ai Cherché » s'est classé N°1 des ventes et de l'airplay en France. Il sera en tournée dans toute la France à partir d'octobre 2016. Né à Paris, Amir a en lui toutes les cultures : tunisienne par son père, maroco-espagnole par sa mère, française de naissance et israélienne par sa vie. Très vite, il monte sur scène et ne rêve plus que de ça. Mais la voix de la raison le pousse à poursuivre ses études. Alors que tout semble le destiner à une carrière de dentiste, il décide de tenter sa chance dans le monde de la musique. Fin 2013, The Voice l'appelle. Lors de l'audition à l'aveugle, son talent est reconnu, les quatre jurés se retournent. Le public vote pour lui. Le voilà en finale! Il écrit en parallèle des chansons qui lui ressemblent, qui parlent d'amour, de quête, de rencontres. Dans cet album intitulé « Au Coeur De Moi » à la fois personnel et universel, on retrouve les thèmes qui lui sont chers, sa spiritualité, son idéalisme et ses influences musicales. Sa voix, pleine de chaleur méditerranéenne et de générosité, suscite l'émotion et pour ce projet il s‘entoure d'une équipe d'auteurs et de compositeurs de talents (Les Skydancers, Nazim, Mutine, Kyo, Les Bionix, John Mamann, François Welgryn...). Dans sa vie d'artiste, il y a une voix et un message, venus de loin et de près, pour nous guider vers nous-mêmes, « Au Coeur De Nous » et nous rendre heureux, l'espace d'un instant, qui devient l'éternité.Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.