Plus d'infos sur le concert Deluxe à Sausheim

L'EDEN (L. 1-1040360, 2-1040361, 3-1040362) présente ce concert.

Après plus de 150 dates en France et à l'étranger (Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume- Uni, Chine, Québec, La Réunion), Deluxe a déjà conquis le public des grandes scènes et des festivals les plus prestigieux comme les Francofolies, le Printemps de Bourges, Dour, Garorock, les Solidays, ou encore le Montreux Jazz.... Le groupe annonce son retour dès le mois d'Octobre avec un nouveau show électrisant ! Les six amis Kaya, Kilo, Pépé, Pietre, Soubri et Liliboy, ont passé ces derniers mois en studio. Ils reviennent avec un second album et une nouvelle tournée dont le titre a déjà été dévoilé : « Stache Tour ». On retrouvera leur énergie débordante dans un spectacle pensé et travaillé : des costumes originaux tout droit sortis de leur imaginaire déjanté, des chorégraphies toujours plus contagieuses et une scénographie inédite dans laquelle la Moustache sera plus que jamais à l'honneur. Cette fameuse Moustache, véritable signe distinctif des membres du groupe, à présent élevée en emblème, sera au coeur du prochain spectacle à travers un montage de lumières crée spécialement pour le groupe ; si Deluxe porte bien la moustache, c'est à coup sûr elle qui les portera sur scène pour leurs futurs concerts ! Deluxe nous a ainsi préparé une performance musicale et visuelle : la promesse de mélodies entêtantes et de shows renversants. Le groupe nous donne rendez-vous dès cet automne pour transpirer de plaisir et scander avec eux : « si ça vous a plu, revenez moustachus!». Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.