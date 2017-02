Plus d'infos sur le concert Lynda Lemay à Sausheim

LABEL LN (L. 540109) en accord avec AZIMUTH et CALIMERO présente ce concert.

Émotion au bout de chaque note, frisson au bout de chaque souffle. En duo pour la première fois, Lynda Lemay revisite tous ses succès : elle propose un spectacle en version acoustique, piano et guitare. La chanteuse québécoise est plus proche que jamais de son public chéri dans ce nouveau spectacle presque "improvisé", où l'intimité atteint son apogée! En plein centre d'une scène quasi nue, un noyau d'émotion pure : Louis Bernier caressant avec élégance tout le blanc et le noir de ses touches, et Lynda laissant échapper du bout de ses lèvres des milliers de mots enchanteurs, distribués comme autant de bisous à un public déjà conquis. La générosité caractérise la célèbre auteure-compositrice-interprète depuis ses débuts et la proximité magnifie son talent. C'est un spectacle où le dépouillement devient éblouissant, où l'humour est à l'honneur et où toutes les libertés sont respectueusement permises. Comme toujours, Lynda ne se prend pas au sérieux et se donne allègrement le droit de présenter en primeur de nouveaux bijoux inspirés, parfois drôles, parfois bouleversants. "Décibels et des silences", c'est l'équilibre subtil entre l'intensité notoire et la douceur renouvelée d'une artiste accomplie. Ce spectacle tombe comme une douce parenthèse dans une carrière qui n'en finit plus d'étonner ; c'est un vrai cadeau pour les fans qui avaient peur de la voir disparaître trop longtemps après "Feutres et pastels", et pour les curieux qui ont envie de découvrir une Lemay à son meilleur. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.