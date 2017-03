Plus d'infos sur le concert Manu Lanvin And The Devil Blues à Sausheim

MUSIC LINE PRODUCTIONS (L.2-1072181) présente : ce concert.

MANU LANVIN (AND THE DEVIL BLUES) Avec cinq albums à son actif ( «Venir au Monde» «Les Temps Mauvais» «Faible Humain» «Mauvais Casting» « Sons of the Blues » ) et de nombreuses collaborations artistiques déterminantes comme avec Calvin Russell, Neal Black et Paul Personne. Manu Lanvin, chanteur et guitariste émérite s'est frayé une place incontournable dans le paysage du blues rock français. Enregistré entre Paris et Memphis et avec la complicité du Devil Blues ( Jimmi Montout à la batterie, Gabriel Barry à la contrebasse), « Sons of the blues » s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur «Mauvais Casting». Un blues rageur aux riffs inventifs et endiablés. L'apport des cuivres sur certains titres donne une touche « rock fifties » plus qu'attachante au power trio. Avec ce dernier opus, Manu Lanvin confirme sa place parmi les grands bluesmen de sa génération. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.