Plus d'infos sur le concert Terez Montcalm à Sausheim

« Cela faisait un moment que j'avais envie de faire un album de jazz en explorant le répertoire français » confie Térez Montcalm. Un pari audacieux car le concept n'est pas franchement une tradition bien ancrée de ce côté-ci de l'Atlantique ! Mais l'exercice était évidemment tentant pour celle qui, en 1994, avait baptisé son premier album « Risque »! « Au Québec, j'ai toujours été considérée comme une artiste underground » s'amuse la chanteuse et musicienne qui avoue une égale passion pour Billie Holiday (son premier disque acheté à 12 ans), Edith Piaf et Elvis Presley. Depuis ses débuts, elle n'a cessé de multiplier les expériences artistiques, que ce soit au sein du Théâtre Popico's, avec la troupe Carbone 14, en première partie des Cowboy Junkies ou en animant des soirées aux Beaux Esprits de Montréal. Remarquée pour ses crossovers de David Bowie, Elton John, Neil Young, Eurythmics, Michael Jackson...Térez amorce un virage jazz au milieu des années 2000. L'idée de ce nouvel opus, entièrement en français (le premier depuis le disque éponyme sorti en 2002) a germé à l'écoute de « Quand on s'aime » de Michel Legrand. Une évidence, sans doute, mais il a fallait trouver d'autres titres qui pourraient s'adapter au swing et au timbre exigeant de la vocaliste. Durant plusieurs mois, elle va suivre l'étrange ballet de chansons comme « Les feuilles mortes » (de Prévert et Kosma), « La belle vie » de Sacha Distel, « L'amour c'est comme un jour » d'Aznavour ou «Que reste-t-il de nos amours » de Trénet dont les mélodies ont fait le tour du monde, grâce aux versions de grands jazzmen américains. Plus étonnant encore, des titres tels que « Petite Fleur » de Sydney Bechet ou « Docteur », adapté du fameux « Fever » de Peggy Lee et interprété par Claude Nougaro qui ont trouvé leur place dans le répertoire français ! Curieuse et passionnée, on se souvient qu'elle avait déjà déniché un inédit d'Aznavour (« Je n'attendais que toi ») pour son album « Connection », Térez Montcalm va ainsi rassembler quelques pépites auxquelles s'ajoutent deux morceaux originaux « Le temps s'arrête », « Juste nous deux » et« Chagrin d'amour », un texte de Claude Nougaro qu'elle a mis en musique. « J'aime le jazz grand public. J'ai besoin que chacun puisse reprendre avec moi les chansons, toutes générations confondues » explique Térez Montcalm. Avec ce magnifique album, ses souhaits sont incontestablement exaucés... « Quand on s'aime » De L'amour c'est comme un jour de Charles Aznavour à Quand on s'aime de Michel Legrand, de La belle vie de Sacha Distel à Black Trombone de Serge Gainsbourg, de Que reste-t-il de nos amours ? de Charles Trenet à l'inédit Chagrin d'amour de Claude Nougaro, de Petite fleur à Docteur (Fever), le swing et l'intransigeant timbre vocal de Térez Montcalm revisitent les incontournables de la chanson française jazz. Les titres s'enchainent sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l'émotion ! La Québécoise Térez Montcalm revendique « J'aime le jazz grand public. J'ai besoin que chacun puisse reprendre avec moi les chansons, toutes générations confondues ». Avec « Quand on s'aime », son 8e album, elle prouve en 13 titres, que la langue française n'a jamais autant swingué et nous embarque dans un voyage musical et cinématographique qui ressemble furieusement à un best-of du jazz à la Française ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.