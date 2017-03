Plus d'infos sur le concert Yves Jamait à Sausheim

L'EDEN (L.1-1040360/61/62) en accord avec Le Mur du Songe & par Hasard Productions présente : ce concert.

Jamait n'aime pas dire « je me souviens » pour rappeler à lui le bon vieux temps. Ses « je me souviens » sont toujours au présent, font l'inventaire de ce qui le constitue, remontent le fil d'où il vient. « Ce n'est pas nostalgique,prévient-il. C'est comme Georges Perec, pour savoir sur quel socle on est bâti. » Ce socle, ce n'est pas seulement les cinq albums en studio qui précèdent Je me souviens. C'est toute la vie avant, autour, au-delà. Des amis, des amours, des emmerdes – comme dirait Aznavour. Et la famille, le coeur, les entrailles, les sentiments. Alors on trouve dans Je me souviens des fidélités évidentes au Jamait que l'on fréquente depuis De verre en vers, son premier album paru en 2003, et le mouvement irrésistible de l'écriture qui évolue, des angles de vue qui se multiplient, des images qui se précisent toujours plus. « L'écriture évolue, constate Jamait. J'ai moins besoin de détails. Je vais plus à l'essentiel. La façon de faire change aussi. Pour cet album, j'ai commencé à écrire sur des mélodies, ce que je ne faisais pas avant. J'avais des airs en yaourt à la guitare, des mélodies que je sifflais. Pour la première fois, j'ai travaillé à partir de ce matériau. » Il a aussi choisi de donner une autre direction aux arrangements en appelant Emmanuel Eveno et Daniel Bravo du groupe Tryo. « Ils apportent des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Manu et Danielito ont donné l'impulsion sur toutes les chansons, puis Samuel Garcia (son fidèle accordéoniste et pianiste) a proposé d'autres choses, le tout sous la gouvernance de Dominique Ledudal qui a réalisé et mixé l'album. » Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 89 46 83 90.