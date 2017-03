Plus d'infos sur le concert Gadjo Michto à Village Neuf

Les Gadjo Michto, c'est le mélange subtil de guitares tziganes et du swing étincelant de violons virtuoses où l'accordéon égrène, généreux, ses notes balkaniques. La clarinette Klezmer claque et craque, infatigable ! Entrainée par une section rythmique à géométrie variable et portée par l'implacable contrebasse, la voix de la fête se réveille et résonne, haletante. Véritables activateurs de guiboles, les Gadjo Michto génèrent le meilleur remède contre la sinistrose ! Les Gadjo Michto vous emmènent dans l'ère Klezmer. Là où les temps et les doubles croches s'agrippent à la roulotte et où les rythmes endiablés des Balkans assaisonnés de flamenco rencontrent des ballades mélancoliques. Samedi 1er avril 2017 // 20h30 Avec David Van Haaren (violon), Marie Taglan (accordéon), Jean-Christophe Lauth (guitare et percussions), Marc-Antoine Cravek (guitare, violon et chant), Jean-Pascal Klipfel (contrebasse), Antoine Gindensperger (clarinette) 1h30 sans entracte // Placement Libre // Tout Public