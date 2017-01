Plus d'infos sur l'exposition Jouets et Cinéma à Colmar

A partir du 12 octobre 2016 et pour une durée d'un an, une nouvelle exposition temporaire s'installe au Musée du Jouet de Colmar. L'exposition regroupe une sélection de jouets symbolisant la représentation des jouets au cinéma et plus largement, les connexions entre l'univers du jouet et du cinéma. À travers une sélection de films (comédies, dessins animés, films d'horreur et d'aventure), il s'agit d'aborder une thématique à la fois riche et grand public.

Le Musée du Jouet est à l'origine de ce projet original et inédit, il y expose notamment sa collection de jouets d'optique. Rendue possible grâce à la participation de collectionneurs, l'exposition se caractérise par la diversité des points de vue portés sur le thème de l'exposition. Les partenaires suivants mettent à disposition les jouets issus des oeuvres cinématographiques sélectionnées : Alexandre ACKER (Little Tokyo, Strasbourg), Éric Petaut (Lulu Berlu-Paris), Mélanie EHL et David SCHWIGK-KAPPS, Céline KLEIN et Régis KORTH, Gilles HERBERT et le Musée Vodou de Strasbourg.

L'exposition s'appuie sur les oeuvres cinématographiques ayant le jouet comme support. Citons pour exemple Toy Story (1995), Pinocchio (1940), Le Petit Chat curieux (2006), Chucky (1988) ou encore Small Soldiers (1998). Via ces films, les jouets acteurs révèlent le rapport intime et complexe entre l'homme et les jouets. Au cinéma, les jouets prennent vie, ils peuvent faire rire et attendrir mais aussi faire peur et semer la panique.

L'exposition aborde également l'utilisation marketing des jouets issus du cinéma au profit de la société de consommation. Les jouets dérivés créent un univers complet autour des films en accentuant ainsi leur impact et leur visibilité. Certaines manufactures se servent même du 7ème art pour redynamiser la vente de jouets comme Lego© avec Lego© Movie (2014) ou Hasbro avec BattleShip (2012) qui ont boosté les ventes de boîtes Lego® et le jeu Touché Coulé.

Aussi, le parcours d'exposition entraîne le visiteur dans l'histoire du cinéma en présentant une sélection de jouets d'optique ou les « ancêtres du cinéma ». En effet, à la fin du XIXème siècle, les objets scientifiques tels que les lanternes magiques et les cinématographes ont permis la création de vues animées précédant ainsi la naissance du cinéma.

Site web : http://www.museejouet.com/fr/