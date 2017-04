Plus d'infos sur l'exposition Cité De L'automobile à Mulhouse

Du 3 janv au 3 fév: semaine de 13h à 17h / WE de 10h à 17h. Du 4 février au 31 mars: 10h à 17h. Du 1e avril au 5 nov : 10h à 18h Du 6 nov au 7 janvier: 10h à 17h.

Gratuit pour les moins de 7 ans et les personnes handicapées.Entrée gratuite pour le 2ème enfant âgé de 7 à 17 ans (sous réserve de deux entrées adultes et une entrée enfant payantes).Audioguides gratuit.Découvrez histoire de l'automobile à travers la fabuleuse Collection Schlumpf : plus de 400 voitures d'exception sur 25 000 m² dont la célèbre Bugatti Royale.Découvrez la grande saga vivante de l'automobile et ses plus belles voitures au monde !Venez revivre l'histoire de l'automobile de 1878 à nos jours grâce à l'espace Aventure, retrouvez-vous projeté au beau milieu d'une piste de départ de formule 1 avec décors et bruitages au sein de notre espace Course et laissez-vous émerveiller par les plus luxueuses voitures des années 1930 dont la célèbre Bugatti Royale-coupé Napoléon, exposée dans notre espace Chefs-d'oeuvre.Vibrez à la halle des moteurs et découvrez le film 3D qui vous permettra de mieux comprendre ces merveilleuses mécaniques.Les plus petits ont eux aussi leur espace, au travers du Monde de Léa et Max qui abrite la plus importante collection de voitures d'enfant de France. Ils pourront également embarquer dans le petit train, s'essayer à la réparation automobile et devenir pilote de course sur une piste de karts.La Cité de l'Automobile est accréditée Tourisme et Handicap.Accès interdit aux animaux.