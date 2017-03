Plus d'infos sur le spectacle Les Weepers Circus à Colmar

LE THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR (1-140879) présente ce concert

Cinq personnages mystérieux, qui ont fait le tour du monde avec leur musique, ont plein d'histoires à vous raconter ; celle du fameux Billy Cow-Boy, celle du fermier Mac Donald et son horrible fanfare de basse-cour, ou celle du terrible vampire des tropiques. On l'a compris, « N'importenawak !» est un spectacle s'adressant aux petits, mais aussi aux grands enfants, qui est bourré de bonne humeur, d'humour et de magiePMR : 03 89 20 29 01