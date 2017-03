Plus d'infos sur le spectacle Macaroni ! à Colmar

Spectacle à partir de 8 ans.

François, 10 ans, se voit obligé de passer une semaine de vacances chez son grand-père qu'il appelle « le vieux chiant ». Dès son arrivée dans la petite maison grise d'ancien mineur, il paraît évident qu'entre ces deux-là, la sauce risque de ne pas prendre. Et pourtant, au fil du spectacle, le garçon va découvrir son grand-père, son parcours d'immigré italien, le travail à la mine et aussi quelques secrets de famille. Une pièce sur la transmission générationnelle, le déracinement et la mémoire.

Site web : http://comedie-est.com

Infos réservation :