Plus d'infos sur le spectacle Bulle à Munster

Spectacle à partir de 2 ans.

Laissez-vous envelopper par une bulle de douceur, entre chansons qui bercent et chansons qui swinguent entrez dans le monde d'Isabelle et d'Eric en rencontrez-y la maman des poissons, les poissons et les gallinacées. Une bulle à partager dès deux ans.

