Plus d'infos sur le spectacle Ben, eco-responsable à Colmar

LE THEATRE MUNICIPAL DE COLMAR (1-140879) présente ce concert

Ben, une des révélations humour de l'année, est un as du non-sens, invité récurent sur le canapé de Michel Drucker les dimanches après-midis. Cet expert en extrapolations poilantes et détournements de mots en plein vol, interpelle son public avec sincérité et un réel talent de comédien, pour l'emmener, l'air de rien, là où la plupart des humoristes n'osent pas s'aventurer. PMR : 03 89 20 29 01