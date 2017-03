Plus d'infos sur le spectacle Ahmed Sylla à Sausheim

LABEL LN (L.540109) présente en accord avec Robin Production ce spectacle

Dans son nouveau spectacle « Avec un grand A », Ahmed Sylla se demande si on peut rire avec son coeur. Tantôt sucré et tantôt acide, l'humoriste né à Nantes va nous transporter dans des situations pour le moins originales afin de nous faire « réfléchir de rire ». Tout s'est accéléré pour lui à partir de novembre 2011 avec le début de l'aventure « On ne demande qu'à en rire » où sa personnalité polymorphe a pris tout l'écran. Ahmed Sylla a signé plus de 40 passages et deux primes dans le célèbre tremplin télévisuel, avec une victoire à la clé en avril 2013. Entre l'enfance, l'adolescence et la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir, au cours d'une création au rythme effréné dans laquelle se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse. Ce caméléon scénique au corps atypique ne manquera pas de nous attendrir. « Avec un grand A », évidemment.Réservations PMR : 03 89 46 83 90