Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Le Paradis Des Sources à Soultzmatt

Le spectacle Cabaret Le Paradis Des Sources a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Soultzmatt 2017.

RESERVATION OBLIGATOIRE AU NUMERO INDIQUE SUR LE BILLET BILLET VALABLE JUSQU'AU 02/07/17 SPECTACLE SEUL 21H45

Nouvelle revue Gourmandises, à partir du 10 septembre : Venez découvrir notre nouveau spectacle « Gourmandises », subtile mélange de grâce et de modernité, interprétée par une multitude d'artistes de renommée internationale bénéficiant de somptueux costumes et décors. Préparez-vous à un voyage inattendu dans le temple de Gourmandises en compagnie de notre délicieuse meneuse de revue Lola From Paris.Spectacle seul : accueil à 21h45