Plus d'infos sur le spectacle Antoinette De Knackwiller à Village Neuf

Elle, c'est Antoinette, employée communale de Knackwiller, elle rêve de devenir une star grâce à son talent bien sûr mais aussi grâce à son accent qui, d'après elle, n'est pas représenté dans la grande famille du show biz. Carence grave qu'elle se doit de combler ! Lui, c'est Raymond Stoeppelé, maire de Knackwiller, il accompagne Antoinette musicalement mais compte bien profiter du show de son employée communale pour lui voler la vedette par moments ! Ce spectacle est le troisième d'Antoinette de Knackwiller et son premier duo, un duo de choc qui à coup sûr ne vous laissera pas indifférent. « Anecdotes, tours de magie, chants et chorégraphies, Antoinette est une « multi-artiste », toujours souriante, et sans cesse en interaction avec son public ». L'Alsace Samedi 21 janvier 2017 // 20h30 Avec Manuela Gross et Marc Hanss 1h30 sans entracte // Placement Libre // Dès 8 ans