Plus d'infos sur le spectacle Ce Soir Marivaudons à Village Neuf

La Méprise de Marivaux Le temps d'une promenade masquée, pour le piquant, deux soeurs charmantes s'amusent à être jumelles. Mais voici que l'amoureux de l'une, pensant converser avec sa promise, s'entretient avec l'autre. Jusqu'où ce méli-mélo nous mènera-t-il ? Allez, Marivaudons ! Les Acteurs de bonne foi de Marivaux La richissime Madame Hamelin accorde, à contrecoeur, à son neveu Eraste de se marier avec Angélique, modeste provinciale. Elle impose à la future belle-mère la surprise d'une pièce de théâtre qui sera jouée par le petit personnel. Des répétitions animées commencent et les acteurs se perdent entre fiction et réalité. Mais les meilleurs comédiens ne sont pas forcément ceux que l'on imagine... Vendredi 7 et Samedi 8 avril 2017 // 20h Reprise: Samedi 17 juin 2017 à 20h Avec Isabelle Barbe, Sophie Bergeron, Séverine Bettinger, Sylvie Dumas, Sandra Heim, Isabelle Hess, Claire Malinverni, Marie-Thérèse Miss, Caroline Noël, Marie-Odile Sanchez, Alexander Smith, Laurent Thierry Mise en scène Philippe Piechon - Les Aspergochouettes 1h45 avec entracte // Placement Libre // Tout Public