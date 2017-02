Plus d'infos sur le spectacle Deux Actes Uniques à Village Neuf

Chaînes de Louis Donatien Perin Six femmes, chaînes aux pieds, ont perdu toute personnalité, toute identité, toute âme, par la volonté despote d'un shérif d'opérette. Comment, sous un soleil de plomb et l'oeil torve d'un gardien, le long d'une route interminable, retrouver une certaine dignité humaine, si ce n'est par la parole reconquise ? Les six bagnardes, sans plus d'identité définie, vont tout faire pour se raconter, se reconstituer des fragments de leur vie. Avec Cécile Mauranne, Carmen Schaub, Francine Cerrito, Simone Capon, Gaëlle Chenal, Aurélie Klein, André Beck Jouer pour le Prince Hamlet de Luciana Luppi Que se disent dans la coulisse, les comédiens ambulants pendant qu'ils interprètent la pièce que le prince Hamlet leur a demandé de jouer devant le roi ? Comment comprennent-ils et analysent-ils la situation ? Avec Serge Capon, Guido Capaccio, Mimino Masi, Simone Capon, Gaëlle Chenal Samedi 11 février 2017 // 20h Mise en scène Louis Perin - Compagnie du Lys 1h40 avec entracte // Placement Libre // Tout Public