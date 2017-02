Plus d'infos sur le spectacle Les Ratsch à Village Neuf

Personne ne les attendait, et pourtant, elles sont bien là ! Acariâtres, sournoises, malignes, rusées, mais également tendres et touchantes, ce sont de vrais commères... en alsacien : des Ratsch ! Jean-Marie Arrus nous avait annoncé son retrait des planches et il nous confirme aujourd'hui qu'Ida et Berry vont quitter prochainement la scène et ranger leurs costumes à tout jamais ! On les disait irremplaçables... Et pourtant ! Nous avons rencontré deux femmes extraordinaires et nous allons vous les présenter... « Dès que la lumière baisse, le public est sous le charme de deux alsaciennes, des vraies du cru. [...] Les Ratsch tournent en dérision les principaux défauts des humains, un florilège d'humour alsacien. [...] À travers un regard sans concession de ces deux commères, les artistes passent en revue l'actualité, la vie politique, les people... » DNA Samedi 25 février 2017 // 20h30 De et avec Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre JM Organisation 1h30 sans entracte // Placement Libre // Dès 10 ans