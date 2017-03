Plus d'infos sur le spectacle Perdues Dans Stockholm à Village Neuf

Dans un mobil-home témoin, une comédienne se retrouve ficelée. Elle vient d'être enlevée par un homme paumé, habillé en femme. Lui, travesti, a besoin d'argent. Il doit modifier certains aspects de son corps, changer de peau. C'est son projet, sa crise d'identité. Mais il a confondu l'intermittente du spectacle avec une célébrité. Elle, hélas, personne n'en veut ! Elle est en pleine crise professionnelle et n'a pas de carrière. La tante du kidnappeur débarque. Elle a tout perdu au jeu et fait de son mieux pour faire face à la crise du logement. Bientôt, à elles trois, la tante, l'actrice et le travesti formeront une équipe soudée, acharnée à vivre des jours meilleurs. « Tribulations épiques, dingueries loufoques, la pièce déploie des manières joyeuses de changer de vie. Les trois Grâces de Perdues dans Stockholm proposent un sauvetage poétique pour se reposer deux minutes des remous du naufrage ». Pierre Notte Samedi 04 mars 2017 // 20h Avec Pauline Amet, Peggy Bernardon et Emmanuel Lacroix Mise en scène Isabelle Lebouc - Le Rideau Rouge 1h40 sans entracte // Placement Libre // Dès 12 ans